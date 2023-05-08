تشكيل البنك الأهلي لمواجهة شباب قنا في الكأس

أعلن بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة شبان مسلمين قنا، ضمن مباريات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر، في اللقاء المقرر له بعد قليل.

ويخوض البنك الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد ياسين - أمير مدحت - محمود الجزار - عاصم صلاح.

خط الوسط: أحمد سعيد - حمدي علاء - اسلام جابر - موسي دياوارا.

خط الهجوم: حسام أشرف - باسم مرسي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - خالد مصطفي - سعيدو سيمبوري - محمد فتحي-محمود قاعود - كريم بامبو - إسحاق يعقوبو - محمد هلال- أسامة فيصل.