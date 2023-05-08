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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يُصدر مرسومًا للاحتفال بـ "يوم أوروبا" في 9 مايو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما، يقضي بالاحتفال بـ "يوم أوروبا" في التاسع من مايو من كل عام، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ونشر المكتب الرئاسي الأوكراني، المرسوم الصادر عن زيلينسكي، اليوم الإثنين، الذي جاء فيه أنه "اعتبارا من الغد، تحتفل أوكرانيا سنويا بيوم أوروبا في 9 مايو"، بحسب وكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية.

وذكر المرسوم أنه "إدراكا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني، بهدف تعزيز وحدة شعوب أوروبا، وضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وإثبات الالتزام بالمُثُل والقيم الديمقراطية،

ودعم المبادرات من الشباب والجمعيات العامة الأخرى، أقرر بموجب هذا الاحتفال بيوم أوروبا في أوكرانيا سنويا في 9 مايو مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

زيلينسكي أوروبا أوكرانيا