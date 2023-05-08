احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ دمياط: تشغيل أتوبيسات سياحية مجانًا لنقل المواطنين

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء الإطلاق التجريبي لعدد 2 أتوبيس سياحي لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، معلنة أيضا عن تشغيل الأتوبيسين اليوم برأس البر بشارع بورسعيد حتى شارع النيل، وغدا بمدينة دمياط من منطقة السوسة وحتى ميدان الساعة مرورا بميدان الشهابية مجانا، بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومي، على أن يتم تشغيله بمدينة رأس البر، بشكل منتظم اعتبارا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة وأخرى ليوم وكذلك يومين.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن الأتوبيسين سيساهما في تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحي داخل المدينة خاصة خلال أشهر الصيف، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل، والعكس، لافتة إلى أن الأتوبيس الواحد يستوعب 72 راكبا وذلك بإجمالي 144 راكبا للأتوبيسين.



وواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومي، بإزاحة ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط.

وتفقدت المحافظ، مبنى المدرسة الذي شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الإسكان والمرافق وتعد أول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب ٤ مدارس للبنات، حيث تضم قاعات وفصولا للمواد التربوية والنظرية والعملية والحاسب الآلي.

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التي استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام الدولة بالتعليم الفني بكافة تخصصاته، لافتة إلى الأهمية البالغة لمدارس التمريض نظرا للدور الذي تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة.