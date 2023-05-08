احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ دمياط تفتتح مبنى التأمين الصحي بعد تطويره

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بمدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، حيث استهلتها بافتتاح مبنى فرع التأمين الصحي بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط.

وتفقدت “عوض” مبنى الفرع الذي يقع على مساحة 500م٢، حيث شهد أعمال تطوير شاملة، ويتضمن 5 طوابق بعدد 60 غرفة مقسمة للأقسام الإدارية ومركز رئيسي لخدمة العملاء وآخر لخدمة المواطنين وقاعة فيديو كونفرنس.

وخلال الافتتاح، أطلعت محافظ دمياط على آلية العمل داخل الفرع وكذلك خطة العمل بالمبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية للطلبة.

وأكدت أن المشروع جاء في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط شامل للتطوير بهذا المستوى بما يتيح توفير الخدمة بشكل كفء، مؤكدة سعى المحافظة الدائم على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بجميع القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد محافظ دمياط، بما شهدته منظومة التأمين الصحي من تطوير شامل وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الطبية للجميع.

جدير بالذكر في يوم 8 مايو من كل عام تحتفل محافظة دمياط بعيدها القومي وذلك احياءا لذكرى انتصار الأجداد على جيوش الغزاة في عام 1250م، وبهذه المناسبة هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة، قائلة: "انقل لكم تهنئة خاصة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العظيمة لصمود أبناء محافظتنا العريقة، للدفاع عن أرض الوطن، كما أؤكد لكم حرصنا على الاستمرار في تحقيق التطوير الشامل بكافة القطاعات لتحقيق طفرة بالخدمات المختلفة، موضحة أن هناك عددا كبيرا من المشروعات بالقطاعات المختلفة جاءت بخطة هذا العام.