الدوري الإنجليزي.. فاردي يقود ليستر سيتي أمام فولهام

أعلن دين سميث المدير الفنى لفريق ليستر سيتى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويخوض فريق ليستر سيتى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دانيال إيفرسين.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، ووت فايس، كاجلار سويونكو، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: بوباكاري سوماري، دينيس برايت، يوري تيليمانس، جيمس ماديسون، هارفي بارنيس.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

ويحتل فريق ليستر سيتى المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.