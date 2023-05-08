توم كروز يهنئ الملك تشارلز بتتويجه على طريقته الخاصة.. تعرف على التفاصيل

في حفل موسيقي أقيم مساء الأحد، في قلعة وندسور، احتفالا بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، فاجأ النجم توم كروز الحاضرين بمقطع فيديو ظهر فيه محلقا بطائرة موجها رسالة إلى الملك.



وهنأ كروز الملك تشارلز بالتتويج، وقال في الفيديو ممازحا: "من طيار إلى طيار، جلالة الملك، يمكنك أن تكون طياراً ضمن سربي في أي وقت".

وتضمن الحفل الموسيقي سلسلة رسائل من المشاهير، وعرضت خلاله حقائق غير معروفة عن حياة الملك.

سبق لكروز حضور مناسبات ملكية أخرى، مثل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في مايو العام الماضي، قبل وفاتها بأشهر.

وخلال الحفل ألقى الأمير ويليام كلمة هنأ فيها والده على التتويج، متمنيا أن تكون الجدة إليزابيث راضية، حيث قال: "أعلم أنها هناك ، وتراقبنا باعتزاز".

وحضر الحفل نجوم كثر مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي.

تتويج الملك تشارلز.



تتويج الملك تشارلز

• توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

• وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام الفاتح عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة.

• وتبع ذلك موكب عسكري ضخم، وأطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض، بينما كان الملك والملكة حديثا التتويج يلوحان من شرفة قصر بكنغهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على طريق ذامول.



• وخلف تشارلز (74 عاما) والدته تلقائيا ملكا لبريطانيا بعد وفاتها في سبتمبر الماضي.

• التتويج ليس ضروريا لكنه يعتبر وسيلة لإضفاء الشرعية على السيادة الجديدة بطريقة عامة.