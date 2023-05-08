زوج يطعن زوجته بالسكين بسبب خلافات أسرية بالمنيا

أصيبت ربة منزل، طعنها زوجها بالسكين بسبب خلافات بينهما، وتم نقلها إلي مستشفي ملوي التخصصي في جنوب محافظة المنيا، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية العاجلة، وهي في حالة خطرة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها للقبض على الزوج المتهم.

وشهدت إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وقوع مشاجرة بين زوجين، تعدي خلالها الزوج علي زوجته بآلة حادة «سكين» بسبب خلافات بينهما، حيث طعنها 3 طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، كادت أن تودي بحياتها، وتم نقلها إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تعدي زوج علي زوجته باستخدام آلة حادة «سكين»، بمركز ملوي، وتم نقلها إلي المستشفي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انتقل رجال الشرطة والبحث الجنائي، وسيارة فرع هيئة الاسعاف إلي موقع الحادث، حيث تبين إصابة "إ.س" ربة منزب بـ3 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بالتعدي عليها زوجها "ي.ع" بسبب تجدد خلافات زوجية، وتم نقلها إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحالتها العامة سيئة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.