محافظ مطروح يفتتح 3 محطات لتحلية مياه الآبار.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، ثلاث محطات لتنقية وتحلية مياه آبار المياه الجوفية، استمرارا لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بعمق الصحراء وخاصة بقرى وتجمعات غرب مطروح.

جاء ذلك بحضور جمال الشورى عضو مجلس النواب، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، ومحمد خضر عبدالحميد مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد منصور رئيس قطاع الدعم الفنى بالشركة، والمهندس يوسف شعيب مدير كهرباء مطروح، وعدد من عمد ومشايخ برانى والأهالي.

حيث تم افتتاح وتشغيل ٣ محطات تحلية وتنقية المياه الجوفية جنوب مدينة برانى وهى أبو غليلة وعلوة المصانع والقبلية،بطاقة ٢٠٠م٣ / ٨ ساعات اليوم لكل منها قابلة للزيادة بما يحقق الاكتفاء للأهالي من مياه المحطات، والتى تم تنفيذها من خلال عناصر المنطقة الغربية العسكرية ضمن ١٣ محطة مستهدف انشائها للتيسير على الاهالي وتوفير مياه الشرب النقية في عمق الصحراء.

ووجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بالإسراع في تشغيل المحطات على محولات كهرباء بدلا من الديازل،والتوجيه لشركة مياه الشرب بمطروح بالحفاظ على المحطات مع استمرارية التشغيل بالتنسيق مع عناصر المنطقة الغربية العسكرية،وتيسير وصول المياه للأهالي، كذلك مسؤولية وصول وتخزين كافة خامات التشغيل والحفاظ عليها.

ووسط فرحة الأهالي بتشغيل المحطات الجديدة، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، لجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية في العديد من المجالات كإنشاء محطات تحلية المياه والمساعدات الإنسانية وترميم واسقف المنازل وغيرها لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح خاصة بالتجمعات الصحراوية وعمق الصحراء.

بينما وجه الأهالي الشكر لجهود محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية في توفير وتيسير الحصول على المزيد من الخدمات خاصة مياه الشرب كمصدر للحياة.