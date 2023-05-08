مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش اليوم خطة عمل الجلسات والمحاور المختلفة

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الاثنين، انعقاد اجتماع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعلان جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية.

وأضاف مجلس الأمناء أنه من المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية التسع عشرة المتفرعة عنها.

وكانت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس الأمناء، أكدت أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن يكون لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشـة في موضـوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وأنه في هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال.