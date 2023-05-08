مد أجل النطق بالحكم على 10 متهمين بـ "خلية المنيا الإرهابية"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، مد اجل الحكم على 10 متهمين، بينهم 6 سيدات في "خلية المنيا الإرهابية" لجلسة جلسة 6 يونيو المقبل لاستكمال المداولة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت 4 متهمين، لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.