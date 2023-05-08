ليلى مقلد: نجاح الحوار الوطني مرهون بتقبل الرأى والرأي الآخر

أكدت الدكتورة ليلي مقلد، رئيس مبادرة شباب بيحب بلده، أن الحوار الوطني هو فرصة عظيمة للنقاش حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للخروج بقرارات وتوصيات تهدف لصالح الوطن والمواطن في آن واحد.

وأشارت "مقلد"، أننا شاهدنا منذ انطلاق فعاليات الحوار الوطني مشاركة قوية لكافة طوائف الشعب المصري متمثلة في أفراد وأحزاب وكتل برلمانية، سواء مؤيدة أو معارضة مع اختلاف ايدولوجياتهم، موضحًة أنه لأول مرة يحدث نقاش مجتمعي كبير دون النظر لصالح شخصية بل أن المصلحة العامة هي الهدف التي يسعي الجميع.

وأوضحت رئيس مبادرة شباب بيحب بلده، أن الأيام المقبلة ستشهد مجموعة من المناقشات الجادة علي كافة الأصعدة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًة أنه من الضروري حدوث توازن حقيقي أثناء مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن.

واستطردت: آن الأوان لشعور المواطن البسيط أن يري نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله خلال الفترة الماضية، مشيرًة أن هناك إصرار حقيقي علي نجاح الحوار الوطني خاصة عندما تم توجيه الدعوة للأشخاص والاحزاب المعارضة، كما أن الرئيس السيسي وجه القائمين علي الحوار الوطني السماع لكافة وجهات النظر والتطرق لكافة القضايا للخروج بتوصيات ترضي كافة القوي وتصب في مصلحة المواطن والوطن.