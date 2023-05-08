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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكليف أيمن حسانين للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات المنيا الجامعية

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أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن حسانين أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
 جاء القرار في ضوء القواعد واللوائح التنفيذية بقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والقيام بأعمال الإشراف على سير العمل وانتظامه بها من الناحية الفنية والإدارية والمالية، وتنفيذًا للقوانين والقرارات المنظمة لمجلس الجامعة، ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وهنأ الدكتور عصام فرحات، “أيمن حسانين” في الاستمرار بالقيام بأعمال منصبه السابق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، لخدمة الجامعة وتقديم الرعاية الصحية لمواطني محافظة المنيا والمحافظات المجاورة.

اخبار جامعة المنيا عصام فرحات رئيس جامعة المنيا