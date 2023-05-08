منتخب ألعاب القوى البارالمبية يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بإيطاليا

غادرت بعثة منتخب العاب القوى البارالمبية إلى إيطاليا للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمدينة جيسولو الإيطالية فى الفترة من 8 إلى 15 مايو الجارى .

وتضم بعثة العاب القوى البارالمبية كلا من شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ، ومعه كل من أسامة فؤاد مدرب الجرى ، ياسر فتحى مدرب عام رمى ، أحمد خيرى مدرب رمى ، محمود رمضان العطار إدارى .

وقائمة اللاعبون تضم ابراهيم بدر ، عبد العزيز هاشم ، احمد شعيب ، كريم عبد التواب ، محمد كمال ، عبد الرحمن يوسف شبيب ،

باسم رجب عبد المولى ، جمعه محمد عبد الحميد عليمى.

يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة.

ومن ناحية أخرى يستعد منتخب مصر لقصار القامه ( الاقزام ) للمشاركة فى البطولة الافرواسيوية لكرة القدم والتى ستقام بالمدينة المغربية الدار البيضاء فى الفتره من 20 وحتى 30 مايو الجارى بمشاركة منتخبات المغرب البلد المضيف و العراق و الاردن ولبنان وفلسطين وتم توجية الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وستكون البطولة الافرواسيوية فرصة جيده للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفتره من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس القادم .

وتتكون بعثة المنتخب المصري من ١٦ فرد برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب احمد عبد الرازق واللاعبون هم وليد عصام و عبد الرحمن بركات و مهدي محمد و مروان عمرو و يوسف راوي و عبد الغني حسين و رمضان السيد و مصطفي محمود و ممدوح سعيد وحراسة المرمي سعيد الخرباوي وعماد جودة

وتقام البطولة ضمن الاستعدات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام

وقد تعهد الجهاز الفني والإداري ولاعبين بذل أقصي جهد لتشريف مصر محليا ودوليا

وطالب علي شعبان من كل المصريين دعم المنتخب حيث أن هذة البطولة الاولي التى بارك فيها المنتخب المصرى بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة واشراف اللجنة البارالمبية المصرية وقدم على شعبان الشكر لوزارة الشباب والرياضه و الوزير الدكتور اشرف صبحي الذى يولى اهتمام خاص برياضة الاقزام وإلي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ومجلس إدارتها الذين قدموا كل الدعم والمساندة للمنتخب واللعبه ولجنتها حديثة العهد وطلب منهم تحفيز لاعبي المنتخب خلال هذة البطولة .