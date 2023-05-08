وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يدشنان مشروع المكتبات المتنقلة من العاصمة الإدارية

دشنا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مشروع المكتبات المتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وذلك من أمام مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس أحمد فهمي مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة ، ومديري المكتبات بالمحافظات، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الريف المصري .

وقالت وزيرة الثقافة، أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، والتي تشمل في محاورها بناء الإنسان ثقافيا ومعرفيا والعمل على حفظ التراث ، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يُمثل تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفقا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولا إلى أبعد نقطة بكل محافظة.

و توجهت وزيرة الثقافة بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمها هذا المشروع ، ولكل من ساهم في إنجاح هذا التعاون من خلال مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة وقيادات وزارة الثقافة.

من جانبها أوضح " الداودى " أن محافظة قنا ، هى إحدى 6 محافظات تم إطلاق مشروع المكتبات المتنقلة بها ، وهى ( قنا - الأقصر - المنيا - البحيرة – الدقهلية - دمياط ) ، وهو عبارة عن أتوبيس مصمم ومجهز ليصبح مكتبة متنقلة تضم العديد من الكتب فى مختلف المجالات ، بحيث يمكنها الانتقال من مكان إلى آخر ، لتقديم خدمات القراءة والاطلاع والخدمات المرجعية ، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية فى أماكن تجمعات المواطنين ، لتصل الاستفادة لأكبر عدد من الأطفال والشباب والكبار لنشر الوعى والمعرفة بين جميع أبناء المحافظة ، مضيفا أن المشروع يستهدف كل الفئات العمرية لإثراء الحركة الثقافية ، من خلال التجول فى عدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد وجود المكتبات .

يُذكر أن فعاليات تدشين المشروع بدأت باستعراض فني قدمته فرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، شمل فقرات الأراجوز والعرائس والتنورة ، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن مكتبات مصر العامة وذلك بحضور عدد كبير من الأطفال .