الأمم المتحدة تعرب عن أملها في تحقيق المنتدى الحضري رقمًا قياسيًا بعدد المشاركين

قالت ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ان تنظيم المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر عام ٢٠٢٤ في القاهرة سيكون فرصة لنقل تجربة مصر في مجال التطوير الحضرى والعمراني وليس فقط على مستوى المدن الجديدة أو التعامل مع المدن القائمة من خلال المشروعات القومية ومنها تطوير العشوائيات والتنمية العمرانية والمدن والمرافق والبنية الأساسية .

جاء ذلك خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،اليوم مع السيدة/ ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووفد من البرنامج يضم كل من الدكتور عرفان على، رئيس ديوان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور نيل خور مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعرفة والابتكار والدكتورة رانيا هداية مدير البرنامج بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية بالبرنامج وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشادت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و التى تُعد نموذجاً ناجحاً من نماذج إنشاء المدن الجديدة ، وقالت السيدة ميمونة شريف أن الأمم المتحدة حريصة على إخراج النسخة القادمة من المنتدى فى صورة متميزة والبناء على النجاحات التى حققتها مصر فى العديد من المجالات العمرانية والحضرية ، مشيرة إلى أن الدورة التى عقدت فى كوالامبور في عام 2018 حضرها حوالى 25 ألف وفى أبوظبى شارك في المنتدى 17 ألف وفى بولندا شارك 23 ألف مشارك ، ونأمل أن يحقق عدد المشاركين فى المنتدى القادم بالقاهرة رقماً قياسياً من حيث عدد المشاركين والحضور حيث أن القاهرة تتميز بمكانة دولية على المستويات الثقافية والحضارية والحضرية والعمرانية .

وشهد الاجتماع متابعة الخطوات الخاصة باستضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر عام ٢٠٢٤ ، حيث أكد وزير التنمية المحلية علي ان المنتدي الحضري العالمي هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ، لافتاً إلى أنه سيكون فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة التى تحققت تحت قيادة الرئيس السيسى مشيراً إلى أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة هذا الحدث المهم منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا فى عام 2002، وثانى دولة عربية بعد استضافة مدينة أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة للدورة العاشرة فى عام 2020 .