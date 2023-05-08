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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

٥٠ سنة على عودته.. تطييب رفات القديس أثناسيوس بيد قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الاثنين، رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي الموجود في المزار الخاص به بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كان قداسته صلى صباح اليوم قداس عيد القديس مار مرقس الرسول في مزاره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وطَيَّبَ رفاته أيضًا قبل أن يتوجه إلى مزار القديس أثناسيوس الرسولي.

يأتي تطييب قداسة البابا رفات البابا أثناسيوس، البطريرك العشرين، بمناسبة عيد نياحته الذي يُحتَفل به يوم الاثنين المقبل ٧ بشنس، وأيضًا بمناسبة ذكرى مرور ٥٠ سنة على عودة الرفات بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، والذي تسلمه من بابا الڤاتيكان الراحل، قداسة البابا بولس السادس خلال زيارته للڤاتيكان في مايو ١٩٧٣ .

 

 

 

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية