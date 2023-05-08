محافظ الأقصر يناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير جورجيا.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، السفير ميخائيل تيجيشفيلي القائم بأعمال سفارة جورجيا، حيث تناول اللقاء الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ورحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالسفير الجورجي، وأكد عمق العلاقات المصرية - الجورجية، مؤكداً أن العلاقات السياسية جيدة، كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالأماكن الأثرية بالبرين الغربي والشرقي.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن الأقصر ترحب بالسائح الجورجي للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، ودعا إلى التعاون بين محافظة الأقصر والجانب الجورجي.

كما أشار القائم بأعمال سفير جورجيا إلى وجود اتفاقية تآخي وتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية، ومحافظة منطقة كاخيتي بجورجيا، وتتضمن الاتفاقية عدة مجالات وتشمل الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والشباب والمرأة.

وفي سياق متصل، وجه القائم بأعمال سفير جورجيا، الشكر إلى محافظ الأقصر، على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وقال إنه يرحب بالتعاون بين محافظة الأقصر وبلاده، مؤكدا أن الشعب الجورجي يطمح لزيارة مصر ومعرفة تاريخها العريق.

لقاء سفير جورجيا (1)

لقاء سفير جورجيا (2)

لقاء سفير جورجيا (3)

لقاء سفير جورجيا (4)