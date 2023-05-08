إحباط محاولة تهريب سبائك ذهبية بجمارك مطار الأقصر

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الأقصر الدولى برئاسة طارق عبدالرحمن حسن، مدير الإدارة، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

‏‎وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت للأقصر على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 1707 القادمة من الكويت اشتبه أسامة عبده أحمد نائب مدير الوردية ومحمود سني مصطفى في ٣ ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

‏‎وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة دعاء صالح و عبير جمعة وابراهيم محمد بإشراف الحسين علي عبدالله مدير إدارة الفحص، فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم.

‏‎وبالتفتيش الذاتى للركاب تبين وجود 4 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالى 400 جرام تقريبا مخبأة داخل ملابسهم ، قام بالتفتيش والضبط والتحريز أسامة عبده ومحمود سني وهالة مالك ورفاعي شاكر ومحمد عبد الراضي وعمرو حسان من الأمن الجمركي تحت اشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الامن الجمركي .

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركي وحررها أحمد الطيب عبد الرحيم وروماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.