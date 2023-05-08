50 جنيها تراجعا في أسواق الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، مع تزايد التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، عضو الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2022 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2185 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.

ولفت، إلى أن الأسواق تترقب قرار وزارة المالية بالسماح للمصريين العائدين من الخارج بدخول الذهب بدون رسوم جمركية، وذلك لتخفيف الضغط على المخزون المحلي، وتهدئة الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 70 جنيهًا، وبنسبة 4.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، ولامس مستوى 2700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، وبنسبة 1.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، ولامست مستوى 2080 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1918 دولارًا، وذلك بفعل تراجع الدولار، مع تلميحات الفيدرالي الأمريكي بأبطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما عزز من توجه المستثمرين للذهب بغرض التحوط.