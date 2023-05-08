وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى 2024

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع السيدة/ ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووفد من البرنامج يضم كل من الدكتور عرفان على، رئيس ديوان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور نيل خور مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعرفة والابتكار والدكتورة رانيا هداية مدير البرنامج بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية بالبرنامج وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

شارك فى اللقاء من وزارة التنمية المحلية كل من اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي وهدير أشرف مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والتعاون الدولى .

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بالسيدة ميمونة شريف خلال زيارتها الأولى لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أول شخصية دولية رفيعة المستوي تقوم بزيارة مقر الوزارة بعد الإنتقال رسمياً للعمل من العاصمة الجديدة ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى الجهود التى تقوم بها السيدة ميمونة شريف لدعم التحضيرات والتجهيزات المصرية الخاصة استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى العام المقبل 2024.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج في العديد من البرامج التنموية وتنفيذ أجندة التنمية الحضرية في مصر والتنسيق في العديد من الفعاليات المحلية والدولية المهمة لدعم جهود مصر في ملف التنمية الحضرية المستدامة ، وقدم الوزير الشكر لوفد برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة على تقديم كل الدعم اللازم فيما يخص التجهيزات التحضيرية للمنتدى بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية .



