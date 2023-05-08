مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 والصغري 17 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد 29 والصغري 18، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 21 درجة.