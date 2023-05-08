برلماني: يجب رفع الوعي السياحي لدى المواطنين في ذكرى افتتاح متحف التحنيط

شدد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، على أهمية تنظيم جولات إرشادية مجانية لزائري متحف التحنيط بالأقصر، في الذكرى الـ26 لافتتاحه، لرفع الوعى السياحي والأثري لدى المواطنين.

وطالب "إدريس"، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة تنظيم ندوات عن المتحف تقدم شرحا تفصيليا عن مقتنياته وتاريخ إنشائه، وما يحتويه من قطع أثرية وسيناريو العرض المتحفي الذى يستعرض عملية التحنيط فى مصر القديمة، من خلال مجموعة فريدة من الأدوات المستخدمة بها، ومجموعة من الأواني الكانوبية، ومومياوات، وتوابيت مزينة، وتمائم، وتماثيل المعبودات.

وأوضح "إدريس" أن متحف التحنيط يعتبر أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة فى مصر، والذى يحتفل اليوم 7 مايو بذكرى مرور 26 عامًا على افتتاحه فى يوم 7 مايو عام 1997م، حيث يقدم المتحف من خلال مقتنياته الفريدة تعريفًا شاملًا بعملية التحنيط بأكملها من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به من عصر الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر، كما يعرض المتحف مجموعة من الأوانى الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، وتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزي، كذلك يعرض المتحف أيضًا عددًا من المومياوات البشرية ومجموعة من مومياوات الحيوانات مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.