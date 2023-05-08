ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

27 طالبا من مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم يؤدون الاختبار التحريرى بجامعة الفيوم

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أستمرت فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والثاني لذوي الهمم، وذلك اليوم الإثنين، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

 

حيث شاركت اليوم ثلاث جامعات وهي الفيوم والأقصر ومدينة السادات من أصل ١٦ جامعة مشاركة بالملتقى بالاختبارات التي بدأت أمس وشملت العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام وإدارة الحوار، والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي، والإسهامات المجتمعية وبرنامج التنمية البشرية، بالإضافة إلى اختبارات الثقافة العامة واختبارات اللغة العربية والإنجليزية.

كما أدى ٢٧ من طلاب وطالبات مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم الاختبار التحريرى والذى تضمن أسئلة مقالية ومصطلحات باللغة الانجليزية وأسئلة ثقافية تدور حول دمج الطلاب ذوي الهمم في الجامعات المختلفة.

 

fa823aac-9c6a-4409-a531-e5210be42470
fa823aac-9c6a-4409-a531-e5210be42470
فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين جامعة الفيوم الملتقى القمي الثاني لمبادرة النوايا الحسنة لذوي الهمم أختبارات تحريرية