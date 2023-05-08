27 طالبا من مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم يؤدون الاختبار التحريرى بجامعة الفيوم

أستمرت فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والثاني لذوي الهمم، وذلك اليوم الإثنين، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

حيث شاركت اليوم ثلاث جامعات وهي الفيوم والأقصر ومدينة السادات من أصل ١٦ جامعة مشاركة بالملتقى بالاختبارات التي بدأت أمس وشملت العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام وإدارة الحوار، والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي، والإسهامات المجتمعية وبرنامج التنمية البشرية، بالإضافة إلى اختبارات الثقافة العامة واختبارات اللغة العربية والإنجليزية.

كما أدى ٢٧ من طلاب وطالبات مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم الاختبار التحريرى والذى تضمن أسئلة مقالية ومصطلحات باللغة الانجليزية وأسئلة ثقافية تدور حول دمج الطلاب ذوي الهمم في الجامعات المختلفة.