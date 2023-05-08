طلب إحاطة بشأن أسئلة بامتحان نهاية العام في أجزاء ملغية من المنهج

تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء والدكتور رضا حجازى؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن وجود أسئلة من جزء ملغي من المنهج بامتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة الزيتون التعليمية.

وقالت النائبة إن ظاهرة وجود أسئلة فى الامتحانات من خارج المناهج أو من أجزاء ملغية من المناهج أصبحت ظاهرة متكررة سنويًا.

واستكملت: “فوجىء طلاب الصف الأول الثانوي، بإدارة الزيتون التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، فى أول أيام اختبارات نهاية العام بوجود أسئلة في الامتحان من جزء ملغي بمادة العلوم مما أصاب الطلاب وأسرهم بالدهشة والفزع”.

وطالبت الجزار بسرعة التحرك والتحقيق في ذلك، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ، كما طالبت وزير التعليم بتشكيل لجنة لمراجعة جميع الامتحانات في مختلف مراحل التعليم بصفة عامة وفي امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة بصفة خاصة.

وطالبت باستدعاء الدكتور رضا حجازي؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عجالة إلى المجلس لمناقشة طلب الإحاطة والرد على التساؤلات ومعرفة الإجراءات التي سيتخذها لمنع تكرار مثل هذه الاخطاء التي تسبب إنعدام الثقة فى العملية التعليمية أكملها .