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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء التشيك يرفض تطبيق التفتيش الحدودي للحد من الهجرة غير الشرعية

رئيس وزراء التشيك
رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا
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قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، اليوم /الاثنين/، إنه لا حاجة لتطبيق عمليات التفتيش على الحدود داخل منطقة "شنجن" للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية. 

وتابع فيالا أن عدد عمليات الهجرة غير الشرعية ليس مرتفعا بالشكل الذي يستلزم فرض التفتيش الحدودي، مضيفا أنه من الضروري التركيز على إغلاق مسارات هجرة محددة وتعديل السياسات المتعلقة بإعادة المهاجرين إلى بلادهم، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".
وأشار راديو "براغ الدولي" إلى أن تصريحات فيالا تعقب مطالبات عديدة مؤخرا من جانب ساسة في ألمانيا المجاورة بإنشاء نقاط تفتيش حدودي للسيطرة على تدفق الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعية التشيك