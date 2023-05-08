اقتراح برغبة لإتاحة إمكانية اختيار الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه للدكتور عاصم الجزار؛ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إتاحة إمكانية اختيار الوحدة السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة مع الاحتفاظ بآلية التخصيص التي تتم بطريقة إلكترونية عشوائية، وذلك مراعاة للاحتياجات الخاصة بهم، وكذلك تقديم تيسيرات لهم.

وأشار النائب، إلى تلقيه عددا من الطلبات من ذوي الإعاقة بطلب تغيير التخصيص في الوحدات السكنية التى تطرحها الدولة، حيث إن عدد من الإعاقات يصعب معه السكن في الأدوار العليا، وطالبوا بإتاحة تخصيص الوحدات في الأدوار الأولى والأرضية، وطالب آخرون بمنح تيسيرات إضافية لذوي الإعاقة من حيث قيمة الوحدة والدفعة المقدمة ومدة السداد .

وطبقا للمادة 81 من الدستور التى نصت على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لتعيينهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم جميع الحقوق والعدالة وتكافؤ الفرص".

وقال النائب إن هذا الاقتراح مقدم منه لعدد من الاعتبارات ومنها التيسير على ذوي الإعاقة في السكن مراعاة لظروفهم الصحية والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.