أول تحرك برلماني بشأن تدريب أئمة وخطباء الأوقاف

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تدريب أئمة وخطباء وزارة اﻻوقاف، حيث أوضح أنه وردت العديد من الشكاوى بشأن العقبات الى تواجه تعيينات أئمة وخطباء وزارة الوقاف الجدد، حيث اشترطت الوزارة على اﻻئمة والخطباء الجدد اجتياز الاختبارات المقررة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة للتعيين كإمام وخطيب بوزارة الاوقاف، وأن مدة الدورة هي ستة أشهر.

واكمل هشام الجاهل: تفاجئ اﻻئمة والخطباء الجدد بانه لابد من حضور دورة تدريبيه لمده ٦ اشهر بكليه الضباط الاحتياط بالإسماعيلية مع العلم انه لا يوجد اى مقابل مادى اثناء هذه الفترة.، مع العلم أن معظمهم متزوج ويعول والكثير منهم فى أماكن متفرقة فى أنحاء الجمهورية ويتكلفون المواصلات واﻻنتقاﻻت مما يتكبدون معه الكثير من اﻷموال والصعوبات الخاصة بخوض الدورة التدريبية.

وتابع: مع ذلك قضي اﻷئمة والخطباء الجدد مدة شهرين من الدورة التدريبية والتى مدتها ستة اشهر، لكن الوضع يزداد سوء والمعنويات منخفضه تماما خاصه وان نظام الاجازه بالدورة التدريبية ان يتم حضور ١١ يوم وأجازة ٣ ايام وذلك بصفه مستمرة طوال مدة التدريب، وهذا شيء مرهق للغاية كون معظمهم يقطنون محافظات متفرقة على مستوى الجمهورية مما يسبب ضيق مادى ونفسى وبدنى شديد.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير الاوقاف بتخفيض المدة للدورة التدريبية بدﻻ من ستة أشهر ان تكون ثلاثة أشهر، وأن يتم السماح بأن تكون هناك امكانية الحضور الكترونيا كونها مرهقة للغاية ومكلفة ماديا وجسديا وﻻ يوجد بدل انتقاﻻت من جانب الوزارة.