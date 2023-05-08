الغرفة التجارية: سعر كيلو اللحوم وصل اليوم لـ360 جنيها.. والربح غير مجز للجزارين (فيديو)

قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن سعر كيلو اللحوم حاليًا يتراوح ما بين 330 إلى 360 جنيها، وهي أسعار غير مجزية للجزار، فضلا على أن هناك محلات جزارة لم تفتح هذا الأسبوع.

وأضاف "عبدالباسط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، أن الجزارين يعانون معاناة شديدة، ما سبب عزوف من عدد كبير من الجزارين عن العمل، كما أن هناك عددا من المحلات لم تفتح أبوابها هذا الأسبوع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم.

وتابع أن أصحاب محلات جزارة يقترحون إغلاق المحلات لفترة لحين ضبط الأسعار، خاصة أن مصر دولة غير منتجة للحوم ونعتمد على الاستيراد من الخارج.

وأردف، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن خروج المربي الصغير من المنظومة أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة بعد ارتفاع الأعلاف بشكل جنوني، منوها بأن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سوق اللحوم في مصر بشكل كبير، معلقا: “الحالة صعبة على الجزار والمواطن".