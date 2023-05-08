توريد 8000 طن قمح من المزارعين لمطاحن بورسعيد.. صور

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، سير العمل في توريد محصول القمح لمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك خلال تفقده مطحن جنوب بورسعيد، يرافقه الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد عوض، مدير مديرية التموين.

وأعلن محافظ بورسعيد عن أن صوامع وشون ومطاحن المحافظة استقبلت حتى الآن أكثر من 8000 طن من القمح، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح والذي انطلق في منتصف أبريل الماضي.

وأشاد محافظ بورسعيد بوعي وجهود مزارعي بورسعيد، والتي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.

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