تفاصيل ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكما قضائيا متنوعا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم من ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكم قضائى متنوع .

وفى إطار جهود البحث لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تبين أن (مالك مجموعة صيدليات - مقيم بالقاهرة هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه ، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 820 حكم فى قضايا "تهرب ضريبى – شيك – تبديد" لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالى مدد حبس 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد المذكور على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. حيث تم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.