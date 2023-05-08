محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع المجموعتين الاقتصادية والاستثمارية

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا للمجموعة الاقتصادية ومجموعة الاستثمار بالمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المعنيين وممثلي الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

وناقش المحافظ خلال اللقاء الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022/2023، مؤكدا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية واستكمال اعمال الطرق والزراعات والتجميل والدهانات بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لإقامة عدد من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة واهمها مؤتمر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى والذى تستضيفة مدينة شرم الشيخ بحضور دولى متميز في الفترة مابين 24 إلى 28 من شهر مايو الجاري وكذا متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادا لإنطلاق المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ.

ويشار إلى أن القرية يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، وذلك بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها وأعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وأشار المحافظ إلى ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و قاعتين عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، لافتا أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والمسجد، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

كما تفقد تفقد محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات النهائية لمبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

ويشار الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

ورافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلو الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.