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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل عام السعودية بالإسكندرية يزور المحكمة الاقتصادية

قنصل عام المملكة
قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية
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قام مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، بزيارة المحكمة الإقتصادية بمحافظة الإسكندرية.

وكان على رأس مستقبليه المستشار صادق بلال رئيس المحكمة وعدد من القضاة والمستشارين.

وفي بداية الزيارة، اصطحب رئيس المحكمة، القنصل العام للمملكة في جولة على الأقسام التي تحتويها المحكمة والخدمات التي تقدمها هذه الأقسام.

كما تم خلال اللقاء، استعراض أهمية وجود محاكم اقتصادية مختصة لسرعة الفصل في القضايا الخاصة بالمال والأعمال، ودورها في خدمة ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية.

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