أحمد مظهر.. برنس السينما

نجم من طراز استثنائى، لقب بفارس وبرنس السينما المصرية فى عصرها الذهبى وتنوعت أدواره وبرع فى التنقل من دور الى اخر فمنها الرومانسى فى فيلم " دعاء الكروان " ، والتاريخى فى " وا اسلاماه " و"الناصر صلاح الدين" ، والكوميدى فى " لصوص ولكن ظرفاء" ، والدينى مثل " الشيماء “ ، والوطنى “ مجسدا الامير علاء فى رد قلبى والبرنس فى الأيدى الناعمة

انه النجم الكبير احمد مظهر الذى تحل اليوم ذكرى وفاته حيث رحل عن عالمنا فى ٨ مايو ٢٠٠٢ وترصد البوابة ابرز المحطات فى حياته

ولد مظهر في الـ 8 من أكتوبر عام 1917 بالقاهرة، والتحق بالكلية الحربية وكان دفعة جمال عبد الناصر وأنور السادات

ساهمت اصوله الشركسية في تكوين جزء كبير من شخصيته، فغلبت عليه ملامح "الجنتل مان"، نظرًا لاهتمامه وتعلمه قواعد "الأتيكيت"، حتى لقبه زملاؤه في الكلية الحربية بـ"البرنس"، فكان مظهر يجمع صفات شخصية صاحب السمو الرفيع لكونه شابًا وسيمًا، ومن عائلة راقية ومنضبطًا وملتزمًا في مواعيده، إضافة إلى ثقافته وإتقانه لغات أجنبية.

تخرج مظهر من الكلية الحربية عام 1938، وشارك في الحرب العالمية الثانية ثم حرب 1948 وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار رفقة عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والسادات، واستقال من العمل العسكري وهو برتبة عقيد ليتفرغ ويحترف مهنة التمثيل.

شارك بعد ثورة يوليو في عدد من الأعمال الفنية، أشهرها "رد قلبي"، وأول أفلامه عام 1951 حيث شارك في فيلم ظهور الاسلام، وشارك في عدد كبير من الأفلام الجماهيرية الناجحة التي قام ببطولتها مثل الأيدي الناعمة والشيماء ودعاء الكروان وواسلاماه والعتبة الخضراء.

وذات يوم، فوجئ الجمهور بظهوره على شاشة التلفزيون، تكسوه معالم الشیخوخة، ممسكا بعصاه، منحنيًا في جلسته، يحاوره الإعلامي مفيد فوزي، الذي تمكن بدهائه من انتزاع دموع "فارس السینما المصریة"، التي كان لها بالغ الأثر في نفس الجمهور.

وجاءت الدموع بسبب حدیقة فیلته، التي تحوي مجموعة من أندر النباتات والأشجار، على وشك أن یدهسها "البلدوزر"، تمهیدًا لإنشاء طریق المحور، الذي كان یمر بجوار الفیلا، ولأن تلك الحدیقة كأنت كل حیاته، لم یتحمل الفنان الراحل حدوث ذلك فسالت دموعه بحرقة على الشاشة، وتعاطف معها الجمهور.

اتصل الرئیس الأسبق محمد حسني مبارك، بوزیر الإسكان والمرافق حینها، حسب الله الكفراوي، لیسأله عن مدى إمكانیة إجراء تعدیل لتفادي نزع نصف أرض فیلا أحمد مظهر، وتم إجراء دراسة، ورأى المهندسون تعذر إجراء تعدیل، لأن الابتعاد عن الفیلا یستلزم إجراء انحراف بالطریق عشرین مترًا ناحیة الإسكندریة، ما سیتسبب في وقوع حوادث.

وبعد فشل "مبارك" في حل الأزمة، عرضت الحكومة على الفنان الراحل تعویضًا بمبلغ كبیر من المال، نظیر الجزء المستقطع من حدیقة الفیلا، لكنه رفض بشدة، وقال إن الأشجار النادرة التي تم اقتلاعها لا تعوض بمال، ثم إن الفیلا نفسها تشوهت لأنها أصبحت بحدیقة صغیرة.

وتعرض مظهر لعدة صدمات في حياته، أولها قتل ابنه لصديقه بالخطأ، بعد أن أخذ مسدسه الذي لم يكن يعرف أنه محشو بالرصاص الحي، ليلعب به، ويقتل صديقه.

خاض احمد مظهر تجربة الاخراج للسينما بفيلمين كتبهما بنفسه هما نفوس حائرة 1968، وحبيبة غيرى 1976.

بلغ رصيد مظهر من الافلام السينمائيه ما يقرب من 100 فيلم وكان اخرها فيلم عتبه الستات

من اشهر اعماله الدراميه ضد التيار و ضمير ابله حكمت العرض حلجي وعصر الفرسان وقدم للمسرح مسرحيه الوطن والتفاحه والجمجمه

نال احمد مظهر تقدير الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، حيث قلده الأول وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1969 م وكرمه الثاني أيضا بوسام آخر رفيع في احتفالات مصر بعيد الفن الذي توقف بعد اغتيال السادات في أكتوبر عام 1981 م ونال أكثر من 40 جائزة محلية ودولية على مدى مشواره الفني الطويل من أهمها جائزة الممثل الأول في فيلم "الزوجة العذراء"، وحصل على جائزة في التمثيل عن دوره في فيلم الليلة الأخيرة، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



تزوج أحمد مظهر مرتين؛ الأولى من ابنة محمد صلاح الدين باشا وزير الخارجية في حكومة الوفد، لكن توفاها الله ولم ينجب منها أولادا، والثانية هي السيدة هدايت وكان يحبها كثيرا وأنجب منها أبناءه؛ شهاب وإيمان وريهام ونيفين.

توفي أحمد مظهر في يوم الأربعاء، 8 مايو، عام 2002 في مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمرٍ ناهز ال84 عام على إثر التهاب رئوي حاد للغاية. وقد شيعت جنازته بشكل مهيب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودفن بمقابر باب الوزير قرب قلعة صلاح الدين الأيوبي.