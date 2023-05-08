بالفيديو.. القنصل السوداني بأسوان: 40 ألف مواطن دخلوا مصر منذ بداية أزمة الخرطوم

أكد السفير عبد القادر عبد الله، القنصل السوداني بأسوان، أنه تم تجاوز اللحظة الحرجة في دخول الناس، والتكدس بالمعابر، والآن أصبحت الأوضاع تسير في شكل تكون فيه عادية كما كانت من قبل.

وأضاف : "من اليوم الأول للأحداث الولايات وكل المعسكرات ومراكز الدعم السريع سلمت للقوات المسلحة، ولكن الخرطوم و مدينة الجنينة كان بها مشكلات قبلية من قبل السكان المحليين".

وقال "عبدالقادر" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الاثنين، أن استقبال مصر للسودانيين، رائع والسلطات على أعلى المستويات كانت على استعداد عالي جدًا وقيادات الدولة كانت واقفه على الأمر ووجهت توجيهات لكل الأجهزة المختصة ما ساهم بشكل كبير في انسياب حركة الدخول من المعابر والعبور لكل أسرة في وجهته التي يسير عليها.

وتابع، أن متوسط عدد السودانيين الذين دخول مصر حتى مساء الأمس يقارب الـ 40 ألف سوداني بجانب بعض الأجانب الذين تم إجلاءهم عن طريق معبري قسطل وأرقين، موضحًا أن القنصلية السودانية في أسوان مهمتها تنسيقية بين السلطات في البلدين وسفارة السودان في الخرطوم مع المعابر، قائلًا: "كنا نمدهم بالمعلومات أول بأول ما ساهم في دخول السودانيين من المعابر وكان هناك توحيد للجهود في شكل مبادرة واحدة لتقديم الدعم للسودانيين في المعابر".