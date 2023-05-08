«توجه لغرفة الملابس واختفى».. قصة غياب إيريك تراوري المثيرة للجدل.. شاهد

في واقعة أغرب من الخيال وتُعد الأولى من نوعها، اختفى لاعب الكرة بـ «إنبي» إيريك تراوري مُنذ أيام؛ وتواصل «إنبي» مع زوجته ووكيل أعماله دون جدوى .



وفي تصريحات صحفية، قال محمد إسماعيل مُدير كرة القدم بانبي عن الواقعة: إن «إيريك» اختفى مُنذ مباراة أسوان «الشهر الماضي» إثر طلب منه المدرب المُشاركة بديلاً في الدقائق الأخيرة، فتوجه «إيريك» لغرفة الملابس ولم يظهر بعدها.

وأضاف أن اختفاء «إيريك» استمر بعد عيد الفطر وحاولنا التواصل معه فأغلق هواتفه، فتواصلنا مع مدير أعماله ولا يعلم عنه شيء وتواصلنا مع مدير شئون اللاعبين الأجانب ولا يعلم عنه شيء، وتواصلنا مع زوجته وأخبرتنا أنها لا تعلم شيئًا عنه، كما تواصلنا مع سائقه الخاص ولا يعلم أي شيء؛ وفي الأخير ذهبنا إلى مسكنه ولم نجده أيضًا.



وأوضح محمد إسماعيل مُدير كرة القدم بانبي، أنه لم يتم تقيدم أي بلاغات لأن زوجته رفضت الأمر، كما أن النادي لا يملك جواز سفره؛ ولا يعرف إن كان سافر خارج البلاد، لافتًا إلى أن إنبي أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم باختفاء اللاعب. وأكد أن أولوية للنادي الاطمئنان على اللاعب، ومعرفة سبب غياب اللاعب.

وعن إيريك تراوري لاعب الكرة بـ «انبي»، أوضح «إسماعيل»، أن «إيريك» يُعتبر من أفضل اللاعبين المحترفين الموجودين في مصر، وكان إنطوائي بشكل كبير ونتمنى أن يكون بحالة جيدة.