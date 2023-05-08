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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أحكام من 15 إلى 5 سنوات على المتهمين بجرائم الهجرة غير الشرعية بالمحلة

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه
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قضت  الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أيمن يونس أبوزيد، والدكتور محمود محي الدين الغزولي،  وسكرتير الجلسة إبراهيم الدسوقي ، بمعاقبة  المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاث شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل خارج الحدود المصرية بالسجن أحكام متنوعة.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن 5 سنوات، والثلاث المتهمين الهاربين الأول والرابع والخامس بالسجن 15 سنة غيابيا وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

الهجرة غير الشرعية السجن 10 سنوات السجن 5 سنوات السجن 15 سنة