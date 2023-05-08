أحكام من 15 إلى 5 سنوات على المتهمين بجرائم الهجرة غير الشرعية بالمحلة

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أيمن يونس أبوزيد، والدكتور محمود محي الدين الغزولي، وسكرتير الجلسة إبراهيم الدسوقي ، بمعاقبة المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاث شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل خارج الحدود المصرية بالسجن أحكام متنوعة.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن 5 سنوات، والثلاث المتهمين الهاربين الأول والرابع والخامس بالسجن 15 سنة غيابيا وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.