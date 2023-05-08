٢٤ ساعة راحة سلبية في سموحة بعد التأهل بكأس مصر

منح الجهاز الفني لفريق الكرة سموحة، بقيادة أحمد سامي، لاعيبه، راحة سلبية، اليوم الإثنين، من التدريبات الجماعية، عقب التأهل لدور الـ ١٦ من كأس مصر.

ونجح فريق سموحة في التأهل لدور الـ ١٦ بكأس مصر، بعد الاطاحة بالو ايجيبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر.

ويستعد سموحة لمباراة فيوتشر، في الجولة المقبلة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم ١٦ مايو الجاري.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد ٣٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.