دمج الحسابات المصرفية يجعل الحياة الزوجية أفضل وتدوم أطول

كشفت دراسة حديثة إلى أن الأزواج الذين يتشاركون الموارد المالية يتمتعون بعلاقات أفضل وسعيدة وتدوم لوقت طويل، حيث أن الأزواج الذين لديهم حسابات بنكية مشتركة لا يتمتعون فقط بعلاقات أفضل، ولكنهم يتشاجرون بشكل أقل على المال ويشعرون بتحسن بشأن كيفية التعامل مع الشؤون المالية للأسرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، قد قام الباحثون بتحديد230 من الأزواج الذين كانوا إما مخطوبين أو متزوجين حديثا، وتابعوهم على مدار عامين حيث بدأوا حياتهم الزوجية معا.

فبدأ الجميع الدراسة بحسابات بنكية منفصلة، وتم تكليف بعض الأزواج بالاحتفاظ بحساباتهم المنفصلة، وطُلب من آخرين فتح حساب مشترك بدلاً من ذلك، كما سُمح لمجموعة ثالثة باتخاذ القرار بأنفسهم.

كشف التحليل أن الأزواج الذين فتحوا حسابات بنكية مشتركة أفادوا بجودة علاقة أعلى بكثير بعد عامين من أولئك الذين لديهم حسابات منفصلة.

وقال العلماء إن دمج الأموال يعني أن الأزواج أكثر انسجاما في أهدافهم المالية وأنهم أكثر شفافية مع بعضهم البعض، كما أنه يؤدي أيضا إلى "فهم مشترك للزواج".

وقالت مؤلفة الدراسة جيني أولسون، من كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا: "أفاد أولئك الذين قاموا بدمج الحسابات بمستويات أعلى من التواصل الاجتماعي، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم حسابات منفصلة، أو حتى أولئك الذين اندمجوا جزئيًا في مواردهم المالية".