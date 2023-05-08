النيابة في محاكمة قاتل زوجته بالنزهة: تخلى عن مروءته وحاول قتلها خنقا ولم يستطع فطعنها

رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة للقرار وترافعت ممثلة النيابة العامة المستشارة داليا محمود وبدات بتلاوة امر الاحالة.



وقالت ممثلة النيابة العامة ان المتهم دخل الشك الي قلبه وسكن إلى زوجته واستأنست به لكنه غدر بها، وتخلى عن مروءته وحاول قتلها خنقا ولم يستطع فنهشها طعنا حتى أودى بحياتها



واضافت ممثلة النيابة العامة ان المتهم والمجني عليها تبادلا الاتهامات بالخيانة حتى انتهت بالقتل.



وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على سيدة متوفية بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على “ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ”، وهي متوفية.



وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر تواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها.



وأضاف، أنه لدى دخوله تفاجأ بها متوفيه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب وإنهاء حياتها وأرشد عن أداة الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.