تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في «فساد الجمارك» لـ3 يوليو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك إلى جلسة 3 يوليو المقبل للحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.