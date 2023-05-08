أولياء أمور طلبة الصف الأول الثانوي يستغيثون من تسريب الامتحانات بالمنوفية

استغاثْ أولياء أمور طلبة الصف الاول الثانوي العام باداره شبين الكوم التعليمية بمحافظه المنوفية من تسريب امتحانات نهاية العام الاليكترونية والورقيه مما اثر علي ذوينا بالسلب واصابهم بحالة نفسيه لتساوي مستواهم مع الطلاب ضعاف المستوي.

وأثار تسريب الامتحان حالة من الغضب الشديد لدي أولياء الامور وتوجهم بعده شكاوي لمسئولي التعليم بالمنوفيه، بعد تسريب امتحان اللغه العربيه ولكن دون جدوي وفجئوا اليوم بتسريب امتحان ماده الكمياء، ولم يتخذ مسئولي التعليم اي خطوه للحد من هذه التسريبات.

ومن جانبهم، قام مراقبو اللجان بمدرسة المساعي المشكورة الثانويه بنين بعمل عده محاضر للطلاب وتحريز أوراق الاجابات اثناء تواجدها مع الطلاب باللجان وقاموا باخطار مسئولي المدرسه والادارة التعليمية بشبين الكوم بالمحاضر يوم امتحان اللغه العربيه وفجئوا اليوم بتسريب امتحان ماده الكمياء.

وأكدت والدة أحد الطلاب ان ابنها متفوق دراسياً وبعد تسريب الامتحانات رفض اكمال الامتحانات لاحساسه بالظلم الواقع عليه لتساوي مستواه مع الطلاب الاقل منه في المستوي.

وأشار مراقبو اللجان إلى أنه تم عمل محضرين يوم امتحان اللغة العربية لعدد ٩ طلاب تم ضبط اوارق تحمل اجابات متشابه تمام لاجابات الاسئلة التي امامهم وعند سؤالهم للطلاب، أفادوا يأن الاجابات يتم بيعها خارج أبواب المدرسة، وتم إبلاغ مسئولي المدرسه يوم امتحان اللغه العربيه، دون اتخاذ أي قرار، وكذلك اليوم، أثناء امتحان مادة الكمياء، وتم تحرير عدد ٦ محاضر أيضا لوجود أوراق مع الطلاب داخل اللجنه تحمل اجابات متشابهه تماما لاجابات اسئله الامتحان، علما بان امتحانات الصف الاول والتاني الثانوي الإلكترونية والورقية يتم عملها على مستوى كل إدارة على حدا.

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