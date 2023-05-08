دراسة: صغر حجم الهارد ديسك يطيل مدة بقائه سليما

يتزداد اعتمادنا على الحياة الرقمية والتقنية الحديثة في حياتنا، لما تمثله من أهمية في ممارسة الحياة اليومية، وهناك العديد من البيانات الرقمية لكن أهمها بالنسبة لمعظمنا تلك التي توثق ذكرى ما أو لحظة مفرحة مثل الصور والفيديوهات أو حتى التسجيلات الموسيقية والصوتية.

لذا قامت شركة باك بلايز الأميركية بدراسة حول عمر أقراص التخزين، وجاءت النتيجة صادمة، حيث تبين أن متوسط عمر محرك الأقراص الصلبة يبلغ عامين ونصف العام فقط.

كما وجدت الدراسة أيضا أنه كلما كان القرص الصلب أصغر من ناحية سعة البيانات، كلما زادت فرص بقائه على قيد الحياة فترة أطول.

وللحديث عن الموضوع قال المتخصص في أمن وتكنولوجيا المعلومات، إياد بركات، في حوار مع موقع "سكاي نيوزعربية":

أصبح لحياتنا توأم رقمي آخر، وبالتالي علينا مراعاة أمرين، الأول ألا تضيع المعلومات، والثاني ماذا نخزن؟.

هذه المعلومات المخزنة لها تكلفة بيئية، فنحن نصرف الكثير من الطاقة للحفاظ على معلومات ربما تكون غير هامة، كما أن الكثير من الدول لا تريد تخزين المعلومات خارج النظام الوطني للحوسبة.

والصور الشخصية يمكن تخزينها بأي مكان تريد، ولكننا بحاجة إلى الانتباه فيما يتعلق بالخصوصية.

والآن الكثير من السحابات الإلكترونية أصبحت آمنة جدا.