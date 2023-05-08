80 رواية تتنافس على جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، إغلاق باب تلقي الروايات المشاركة في دورتها الرابعة 2023، وبلغ عدد الروايات التي تقدم أصحابها للمشاركة في الجائزة هذا العام 80 رواية، تتنافس فيما بينها للحصول على الجائزة.

يتضمن الفوز بالجائزة نشر الرواية في دار الشروق للنشر، استمرارا للتعاون بين الجائزة ودار الشروق للنشر للعام الثالث على التوالي، حيث أصدرت الرواية الفائزة في الدورة الثانية وهي رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء، كما أصدرت الرواية الفائزة في الدورة الثالثة وهي رواية "أيام الرخص" للكاتب حسن الحديدي.

ومن المنتظر إعلان القائمة الطويلة للجائزة في الأول من يوليو 2023، وإعلان القائمة القصيرة في 21 يوليو 2023، بينما يتم الإعلان عن الفائز في 9 سبتمبر 2023، بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائي الراحل خيري شلبي.

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول انطلقت عام 2020 تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وأعلنت عنها الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي (1978 – 2021)، موضحة أنها تستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، وسواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة. ولا يُشترط حد أقصى للسن.

