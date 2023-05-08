ما التخصصات الطبية التي يحرص جمهور ميديكازون على زيارتها يوميًا؟

ميديكازون (Medicazone) منصة طبية مرئية طبية تُقدم محتوى طبي مرئي باللغة العربية بهدف نشر الوعي الصحي بين الجمهور من غير المتخصصين في المجال الطبي في مصر والوطن العربي بأكمله.

وسعيًا لتحقيق ذلك الهدف حرصت المنصة في أثناء إنشاء محتواها على توفير تغطية شاملة ومتكاملة لتخصصات طبية عديدة، فهي تعرض محتوى خاص بأكثر من 30 تخصصًا طبيًا، يُقدمه مجموعة ضخمة من كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين بكليات الطب على مستوى جمهورية مصر العربية.

وكي نتأكد من انتشار التوعية الصحية السليمة بين جمهور المنصة، ومن تحقيقهم الاستفادة المرجوة من المعلومات الطبية الثرية المنشورة بالمنصة، يعمل فريقنا على قياس معدل التفاعلات والبحث عبرها، وذلك من أجل تحسين ما نقدمه من محتوى وتطويره على الدوام.

أكثر التخصصات الطبية متابعة بمنصة ميديكازون

أقبل جمهور المنطقة العربية على زيارة "ميديكا زون" للحصول على معلومات طبية متنوعة وموثوقة ذات صلة بتخصصات طبية عديدة، ولقد ازداد معدل التفاعل على المنصة -بوجه عام- خلال الربع الأول من عام 2023 كنتيجة إيجابية لخطة التوسع التي تعمل إدارة المنصة عليها لاستقطاب الجمهور من مختلف الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وليبيا.

وكي نحصل على نتائج دقيقة ومفصلة تتعلق بتفاعل الجمهور مع المنصة، أنتجنا تقريرًا -اعتمد على أدوات قياس رقمية- لمعرفة أي مقاطع الفيديو كان لها النصيب الأكبر من بحث الزائرين وتفاعلهم خلال الأشهر المعدودة الماضية.

ويشير التقرير إلى أن أكثر التخصصات الطبية متابعة من قبل جمهور الزائرين تتضمن الآتي:

طب وجراحة العيون

تضم منصة "ميديكا زون" قسمًا مخصصًا لعرض المحتوى الطبي المتعلق بطب وجراحة العيون، الهادف إلى نشر التوعية بشأن الأمراض المختلفة التي تُصيب العين، مثل: المياة البيضاء للعين، والمياه الزرقاء، والارتشاح في العين، وأمراض القرنية.

وقد حظت مقاطع الفيديو التي يتحدث خلالها خبراء طب العيون عن عملية المياه البيضاء على تفاعلٍ كبير من قبل زائري المنصة، فمشكلات النظر متعددة يعانيها الكثيرون، لذا يحرص أولئك المرضى وذويهم على مشاهدة تلك المقاطع للتعرف على نتائج تلك العمليات، ومدى إمكانية التخلص من النظارات الطبيّة أو العدسات اللاصقة، وكيفية الحصول على أعلى كفاءة للرؤية.

وتستعرض المقاطع القصيرة المصوّرة المنشورة بصفحة طب وجراحة العيون بمنصة "ميديكازون - Medicazone" الطبية أهم المعلومات عن أنواع عمليات تصحيح الإبصار، بما يتضمن عمليات الليزك، والفيمتو ليزك، والفيمتو سمايل. وقد حرص أطباء المنصة على توضيح أبرز الاختلافات بين تلك الأنواع، واهتموا -أيضًا- بتبيين شروط الخضوع لكل نوع من أنواعها.

وكان لمقاطع الفيديو المتعلقة بجراحة الكتاركت (المياه البيضاء) نصيبًا كبيرًا من اهتمام الزائرين، نظرًا لانتشار ذلك المرض بنسبة تصل إلى نحو 4% من البالغين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 50 عامًا، وهو ما أشارت إليه الإحصائيات العالمية.

ويعالج الأطباء هذا المرض جراحيًا، لذا اتجه الزوار إلى مقاطع الفيديو التي تتحدث عن كيفية إجراء العملية، وتلك التي توضح انواع عدسات المياه البيضاء المُستخدمة في أثناء إجرائها، وتفاصيل قدرتها على توضيح الرؤية، وعمرها الافتراضي.

جراحة القلب والصدر

جراحات القلب من الجراحات الكبرى التي تستهدف علاج ما يُصيب عضلة القلب من اعتلالات، مثل مشكلات الصمامات القلبية (الأجزاء التي تفصل بين غرف القلب)، وعلاج تشوهات القلب الخلقية، إضافة إلى علاج ما قد تُعانيه الشرايين المتصلة بالقلب من انسدادات أو ضيق.

ويسعى المرضى الذين يمتلكون تاريخًا مرضيًا من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى معرفة أهم التعليمات والنصائح التي تسهم في الحفاظ على سلامة القلب والجهاز الدوري، كما يسعون إلى التعرف على إجابات أسئلة عدة، مثل: ما الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب الفورية؟ وهل الإيكو يكشف أمراض القلب؟

ويقدم جراحو القلب المتميزون عبر قسم جراحة القلب والصدر الإجابات عن تلك الأسئلة وأكثر، ويستعرضون أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في علاج مختلف أمراض القلب.

طب العظام وجراحة العمود الفقري

العمود الفقري والعظام تدعم جسد الإنسان وتُسهل حركته فتجعلها انسيابية ومَرنة، وما إنً يُصاب أحد تلك الأجزاء بعلّةٍ أو مشكلة ناتجة من عيب خلقي، يشعر المصاب بآلام بالغة، ويواجه صعوبات في الحركة.

ويعاني مصابو أمراض العظام والعمود الفقري قلقًا شديدًا لأن تلك الأمراض كثيرًا ما تستدعي التدخل الجراحي، لا سيما في درجاتها المتقدمة، ولعل أشهر المشكلات التي يبحث عنها زوار منصتنا: وسائل علاج الانزلاق الغضروفي، وسُبل التخلص من آلام عرق النسا.

ومن ناحية أخرى يسعى الأهل إلى معرفة علامات تشوهات العظام الخلقية التي قد تُصيب الأطفال، لذا وجدنا أن أحد أكثر مقاطع الفيديو زيارة تلك التي تضمنت الحديث عن أنواع تقوس الساقين، وأنواع تقوس العمود الفقري ودرجاته، وهي المقاطع التي يُقدمها أطباء "ميديكازون" في تخصصات جراحة العمود الفقري، وعلاج تشوهات عظام الأطفال.

طب الذكورة والعقم

حرصت منصة "ميديكا زون - Medicazone" على توفير قسم خاص لأمراض الذكورة والعقم يضم أفضل المتخصصين والخبراء الذين يتحدثون عن أهم المشكلات المتعلقة بصحة الرجل الجنسية، وهي المشكلات التي يصنفها الرجال "حساسة ومحرجة"، لذا اهتمت المنصة بتقديم المعلومات الموثوقة كي تكون المستشار الصحي الأول لصحة الرجل.

وتعددت زيارات جمهور "ميديكازون" لقسم الذكورة والعقم باحثين عن بعض المعلومات التي تهمهم، مثل حجم القضيب الطبيعي ومدة الانتصاب الطبيعية، وكيفية علاج ضعف الانتصاب، وتفاصيل تركيب الدعامات الذكرية.

ولم يكتف أطباء الذكورة والعقم بتقديم ما سبق من معلومات فقط، بل حرصوا على الإجابة عن أشهر الأسئلة التي يطرحها الرجال المتعلقة بمشكلات ضعف الانتصاب وسرعة القذف والعجز الجنسي، موجهين كافة النصائح المهمة والمفيدة التي تعين الرجال على عيش حياة جنسية مستقرة.

جراحات الشرج

تُسبب الإصابة بالأمراض الشرجية إزعاجًا شديدًا للمرضى، لأنها أمراض تصحبها آلام شديدة ونزيف حاد -في بعض الحالات المرضية- في أثناء التبرّز أو بعده.

وقبل أن يزور أولئك المرضى أطباء جراحة الشرج، فإنهم يتجهون للاطلاع على المعلومات الطبية حول طبيعة تلك الأمراض ووسائل السيطرة على أعراضها، وقد كان لمقاطع الفيديو التي توضح تفاصيل عملية الشرخ بالليزر حظًا كبيرًا من معدل المشاهدة والتفاعل.

وقد تضمنت تلك المقاطع نبذة حول خطوات العملية، وحديثًا موجزًا عن مميزاتها مقارنة بجراحات الشرج المفتوحة، وعن تعليمات مرحلة التعافي بعد الخضوع لها، وغير ذلك من المعلومات المفيدة التي ستكون محط اهتمام كل مريض يعاني درجات متطورة من مشكلة الشرخ الشرجي.

جراحة الأطفال

يخشى الأهل خضوع أطفالهم لتدخلات جراحية في سن مبكرة، وهو أمر طبيعي، فأنسجة الأطفال وحديثي الولادة رقيقة وحساسة تتطلب عناية فائقة في أثناء إجراء الجراحات.

ويسعى أطباء جراحة الأطفال إلى طمأنة الأهل بخصوص نتائج هذه الجراحات التي تتضمن عمليات الخصية المعلقة وعمليات الفتق الإربي، وذلك عبر إرسال رسالات طمأنينة في هيئة مقاطع فيديو قصيرة تُعرض عبر "ميديكا زون"، يتحدثون خلالها عن الكيفية التي تُجرى بها جراحات الأطفال، ويوضحون أهم التعليمات التالية للجراحة التي تضمن تعافي الأطفال بأمان وتُجنبهم المضاعفات والآلام.

وخصص أطباء جراحة الأطفال المشاركون بالمنصة جزءًا من المحتوى الذي يستعرضونه لتوضيح مختلف الأعراض التي تشير إلى إصابة الأطفال بعيوب خلقية من أجل دفع الأهل نحو سرعة استشارة الأطباء المختصين لضمان التخلص منها مبكرًا، وتجنب تفاقم الحالة، وتناولت المعلومات المقدمة في الفيديو: الحجم الطبيعي للخصية عند الأطفال الذكور، وأعراض الفتق الإربي والقيلة المائية.

الإخصاب المُساعَد

سلامة الجهاز التناسلي -الأنثوي والذكري- شرطٌ أساسي للإنجاب، فما إن يعتري ذلك الجهاز أي مشكلة، تنخفض فرص الإنجاب أو تنعدم، ما يستلزم اللجوء إلى إجراءات طبية تستهدف علاج المشكلة، وتعزز فرص الإنجاب.

ولعلّ أشهر الإجراءات التي تُحسن فرص الإنجاب الاستعانة بتقنيات الإخصاب المُساعد، مثل الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. ورغم نجاح تلك التقنيات وتحقيقها نتائج متميزة، تظل احتمالات فشلها موجودة، فهي ما زالت تصنف كتقنيات تُعزز فرص الإنجاب، ولكنها لا تضمن حدوثه بنسبة 100%.

ومن أجل توعية الأزواج والزوجات بخصوص نسب نجاح تلك التقنيات المتطورة، حرص الأطباء المختصون على نشر مقاطع الفيديو التوعوية عبر منصة "ميديكازون" لاستعراض اسباب فشل الحقن المجهري وعوامل نجاحه، إضافة إلى شرح خطوات إجراء عملية الحقن المجهري، وتقديم النصائح التي تزيد من فرص الإنجاب.

طب الفم والأسنان

العناية بسلامة الفم والأسنان مفتاح الحصول على ابتسامة سليمة ومثالية، ولا تتوفر تلك العناية إلا عبر غسل الأسنان بالفرشاة -ذات درجة الخشونة المناسبة- والمعجون، واستخدام الخيط الطبي، وزيارة طبيب الأسنان من أجل الخضوع للفحص الدوري، هذا وإلا أُصيبت الأسنان بالتسوس، وزادت احتمالات إصابة اللثة بالالتهابات.

وقد نشرت "ميديكازون" عشرات مقاطع الفيديو التي يوضح خلالها أطباء الأسنان أضرار التسوس وما يترتب على إهمال علاج تلك المشكلة من مخاطر، فقد أكدوا أن إهمال علاج التسوس يؤدي إلى وصول البكتيريا إلى لُب الضروس وأعصابها مما يستلزم حشو العصب للضرس، وهو إجراءٌ مؤلم مقارنة بحشو الأسنان السطحي الذي يحتاج إليه المرضى لعلاج مراحل التسوس الأولى.



كان هذا تقريرًا موجزًا يستعرض أهم التخصصات الطبية التي بحث عنها زائرو المنصة خلال الربع الأول من عام 2023، واعتمادًا على استراتيجية التوسّع التي وضعتها "ميديكا زون" لاستقطاب مزيدٍ من الأطباء للمشاركة بالمنصة، وتشجيع عدد أكبر من الجمهور على زيارتها، فمن المتوقع أن تزداد معدلات الزيارات والتفاعلات على كافة التخصصات الطبية خلال الشهور المقبلة من العام الجاري.

إذا كنت متشوقًا لجمع مزيد من المعلومات الطبية وتعزيز ثقافتك المتعلقة بمختلف الأمراض ووسائل علاجها، ندعوك إلى تصفح محتوى منصة "ميديكازون" لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة والمُفيدة التي ستساعدك على مكافحة المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالطب والصحة.