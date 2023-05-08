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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "الشيوخ" يحيل طلب مناقشة استراتيجية التعليم العالي والكتاب الإلكترونى للجنة المختصة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
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أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ،  خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، إلى لجنة التعليم والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وقال رئيس المجلس، فى كلمته بالجلسة، إن موضوع طلب المناقشة يحتاج مناقشات تفصيلية بشكل موسع، نظرا لأهميته فى تلك الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التعليم الجامعى هو حلقة الوصل بين الواقع العلمى والعملى فى هذه الفترة، التى تعد فيها  مصر أحوج ما تكون إلى خريج مكتمل الرؤى. 

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، إلى ضرورة مراجعة هذه المسائل وممارسة الدور الدستورى بشأنها.   

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