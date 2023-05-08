حبس فني لسرقته معدات مصعد من داخل عقار بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس متهم بسرقة معدات من داخل أحد المصاعد، اربعة أيام على ذمة التحقيقات معه، وكلفت بالتحرى حول الواقعه وتفريغ كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم بالسرقة وقال إنه نظراً لطبيعة عمله كفني مصاعد، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها وبيعه للتربح.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى مصاعد - مقيم بالقليوبية وبحوزته (جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" - مفك - قصافة - مفتاح مصعد) وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.