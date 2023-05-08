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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس فني لسرقته معدات مصعد من داخل عقار بالمقطم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس متهم بسرقة معدات من داخل أحد المصاعد، اربعة أيام على ذمة التحقيقات معه، وكلفت بالتحرى حول الواقعه وتفريغ كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم بالسرقة وقال إنه نظراً لطبيعة عمله كفني مصاعد، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها وبيعه للتربح.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم  بمديرية أمن القاهرة من ضبط  فنى مصاعد - مقيم بالقليوبية وبحوزته (جوال بداخله سلك  نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" - مفك  - قصافة - مفتاح مصعد) وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أربعة أيام علي ذمة التحقيقات إتهمه بالسرقة بمديرية أمن القاهرة تفريغ كاميرات المراقبة ذمة التحقيقات مديرية أمن القاهرة نيابة المقطم الجزئية مجهول المصدر قسم شرطة المقطم قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة