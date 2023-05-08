غدا.. “طاقة النواب” تناقش مشاكل الكهرباء بعدد من المحافظات

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول مشاكل الكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية.

وقال حسام عوض الله، إن اللجنة تناقش غدا الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه بشأن نقل محول الكهرباء الواقع بقرية كفر قنيش التابعة للوحدة المحلية ببرمبال الجديدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية الى خارج الكتلة السكنية بجوار محول كهرباء آخر على أرض أملاك دولة او زيادة قدرة المحول الموجود خارج الكتلة السكنية وإلغاء المحول الأول وذلك لحماية المواطنين

حيث تستعرض النائبة طلب الاحاطة في حضور ممثلي وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها

وأضاف عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة تناقش غدا ايضا طلب الاحاطة المقدم من النائبه دعاء العريبى بشأن احتياج منطقة الغفران بطريق الكورنيش بمدينة طنطا – محافظة الغربية إلى محول كهربائى عالى القوة لحل مشكلة ضعف وانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة ، بالإضافة الى طلب الاحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامى بشأن أعمدة الكهرباء بين منطقتى كفر البطيخ والميناء – محافظة دمياط.

وتابع رئيس طاقة النواب، أن اللجنة تستعرض ايضا طلب الاحاطة المقدم النائب علاء سليمان بشأن ضعف المحولات الكهربائية ، وعدم تغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية القديمة إلى كابلات معزولة بحي الوليدية – محافظة أسيوط.