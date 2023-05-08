ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تشارك بأربعة عدائين في أم الألعاب للأولمبياد الخاص بألمانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشارك مصر باربعة عدائين في أم الألعاب العالمية  للأولمبياد الخاص بألمانيا برلين 2023 وهم رؤوف رأفت ، ومحمد محمود واللاعبتين ايه فرج ومريم محمد  ويضم الجهاز الفني طارق النجار مديرا فنيا وايمان جمال مدربة، وتستضيفها العاصمة الالمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 23 يونيو 2023 .

وتشهد الالعاب العالمية  مشاركة 7000 لاعب ولاعبه من 170 دولة حول العالم ، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية من بينها العاب القوى التي تشهد اكبر مشاركة ومنذ أول العاب عالمية اقيمت بأمريكا عام 1968 .
ويشارك في ألعاب القوى ببرلين  750 عداء وعداءة من مختلف دول العالم ،  يشاركون في الجري والقفز والرمي وهي الفئات الثلاث لألعاب القوى ، وهناك 11 مسابقة: تتراوح التخصصات من 50 مترًا إلى 10000 متر ، والتي تقام كمسابقات جماعية أو فردية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أربعة تخصصات هي رمي الجلة ورمي الرمح الصغير والقفز الطويل والقفز الطويل. في كل تخصص ، تتاح الفرصة للرياضيين لإظهار سرعتهم وقوتهم ولياقتهم البدنية وتقام منافسات العاب القوى على الملعب الأوليمبي هانز براون ستاديون
وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة ، ويترأس البعثة باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له.

العالمية للأولمبياد الخاص مصر حمد محمدي العاب القوى برلين 2023