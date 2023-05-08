مصر تشارك بأربعة عدائين في أم الألعاب للأولمبياد الخاص بألمانيا

تشارك مصر باربعة عدائين في أم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بألمانيا برلين 2023 وهم رؤوف رأفت ، ومحمد محمود واللاعبتين ايه فرج ومريم محمد ويضم الجهاز الفني طارق النجار مديرا فنيا وايمان جمال مدربة، وتستضيفها العاصمة الالمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 23 يونيو 2023 .

وتشهد الالعاب العالمية مشاركة 7000 لاعب ولاعبه من 170 دولة حول العالم ، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية من بينها العاب القوى التي تشهد اكبر مشاركة ومنذ أول العاب عالمية اقيمت بأمريكا عام 1968 .

ويشارك في ألعاب القوى ببرلين 750 عداء وعداءة من مختلف دول العالم ، يشاركون في الجري والقفز والرمي وهي الفئات الثلاث لألعاب القوى ، وهناك 11 مسابقة: تتراوح التخصصات من 50 مترًا إلى 10000 متر ، والتي تقام كمسابقات جماعية أو فردية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أربعة تخصصات هي رمي الجلة ورمي الرمح الصغير والقفز الطويل والقفز الطويل. في كل تخصص ، تتاح الفرصة للرياضيين لإظهار سرعتهم وقوتهم ولياقتهم البدنية وتقام منافسات العاب القوى على الملعب الأوليمبي هانز براون ستاديون

وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة ، ويترأس البعثة باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له.