مصرع شخص صعقا بالكهرباء خلال ري أرضه الزراعية ببنها

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء قيامه بري أرضه الزراعية باستخدام موتور كهربائي بقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخص مصاب بتوقف عضلة القلب وتوفي أثناء محاولة إسعافه، مقيم دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعرض "ا م ا"، 39 سنة مزارع، مقيم قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز، لصعق كهربائي أثناء قيامه بري أرضه الزراعية باستخدام موتور كهربائي.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفي بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وشيع الأهالي الجثمان وسط حالة من الحزن، وتلقت أسرة المتوفى العزاء، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لساحة عزاء على الراحل.