وزيرة الثقافة: مشروع المكتبات المتنقلة يختص باكتشاف الموهوبين

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن انطلاق مشروع المكتابات المتنقلة بحياة كريمة بالمحافظات بداية رحلة نهدف فيها للوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منهم نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين وتدعم المبدعين توفر الكتب وتعلم الحرف في تجربة اثبتت نجاحها خلال شهر رمضان الماضي في قرى حياة كريمة بعدد كبير من الفعاليات الجادة.

وقالت الدكتورة الكيلاني: "يجمعنا اليوم حلم جديد يرى النور على أرض العاصمة الإدارية حيث تشرق شمس الجمهورية الجديدة حلم أن نصل لكل بقعة من أرض مصر لنقدم خدماتنا الثقافية، وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اهتماما بالغا للانسان المصري، وتوفير حياة كريمة له، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتى تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس بناء الإنسان ثقافيا ومعرفيا والعمل على تعميق الهوية الوطنية وحفظ التراث".

وأضافت الكيلاني خلال انطلاق مشروع المكتابات المتنقلة بحياة كريمة بالمحافظات : أنه ومن هذا المنطلق، وتنفيذا لخطط الدولة الرامية لبناء الانسان معرفيا، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، نسلم اليوم المكتبات المتنقلة إلى ٦ محافظات تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي قنا، الاقصر، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، لتقدم خدماتها المتعددة للجمهور، لتكون تلك بداية رحلة نهدف فيها للوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منهم نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين وتدعم المبدعين توفر الكتب وتعلم الحرف في تجربة اثبتت نجاحها خلال شهر رمضان الماضي في قرى حياة كريمة بعدد كبير من الفعاليات الجادة التى لاقت اقبالا واشادة كبيرة من المواطنين، الامر الذي شجعنا على استثمار هذا التعاون وزيادته بإطلاق 6 مكتبات أخرى في 6 من المحافظات التى تشملها المبادرة الرئاسية.

وأشارت الكيلاني إلى أننا بهذا المشروع أمام تجربة فريدة تساهم في تحقيق اهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال اعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفق لكل محافظة واحتياجاتها، ووصولا إلى أبعد نقطة بكل محافظة.